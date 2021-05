Zahia Dehar : Seins nus sur Instagram, elle imite une célèbre actrice

Le déconfinement en marche et le retour du beau temps font le bonheur des Français. Zahia Dehar s'en réjouit également ! L'actrice a profité du week-end ensoleillé pour se prélasser au soleil, topless et en string...

Ce n'est pas dans le sud de la France, mais en banlieue parisienne que Zahia Dehar a passé une partie de son week-end. Dimanche 30 mai 2021, la bombe du film Une fille facile était à la villa Ananda Duo, à Saint-Cloud, pour un shooting. Elle a publié dans sa story Instagram du jour des images des coulisses de sa séance photo. Sur une courte vidéo, Zahia marche, uniquement vêtue d'un charmant string jaune.

"Une démarche de Bardot", commente la styliste Sasha Cantrelle sur ce petit clip. Ce n'est pas la première fois qu'un parallèle est fait entre Brigitte Bardot et Zahia Dehar. Isabelle Adjani soulignait leur similitude dans une interview datant de 2012 : "Ce dévoilement de sa beauté si singulière hypnotise, et tant pis pour ceux à qui ça déplaît. Et Zahia, comme Bardot dans 'Et Dieu... créa la femme', a une beauté évidente, irrésistible... Une beauté bien au-delà des critères de l'image d'aujourd'hui."