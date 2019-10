Zahia Dehar : Jurée élégamment décolletée du festival de cinéma à Bordeaux

Cette année, Zahia Dehar aura fait ses grands débuts d'actrice dans Une fille facile (sorti le 28 août). Après le tournage du film sur la Côte d'Azur et des projections à Cannes et à Paris, elle poursuit sa conquête de l'industrie du cinéma en Gironde. La bombe est jurée du Festival international du film indépendant de Bordeaux, dont le coup d'envoi a été donné mardi.

Le FIFIB 2019 a commencé ce mardi 15 octobre. La cérémonie d'ouverture du festival a eu lieu au cinéma CGR Bordeaux – Le Français. Le jury de l'événement, notamment composé de Zahia Dehar, Sara Forestier et Roxana Mesquida, s'est réuni pour s'adresser aux invités et assister à la projection d'un premier film ; First Love, le dernier Yakuza, de Takashi Miike.