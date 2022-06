Zaho et Estelle Mossely sortent le grand jeu pour une folle soirée

L'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain a complètement bouleversée le monde du sport en France. Lorsque le pays du Moyen-Orient a investi dans le club de la capitale, il n'a pas fait les choses à moitié et quelques mois plus tard, il lançait sa chaîne de télévision en grandes pompes. BeIn Sports est donc né le 1er juin 2012 et 10 ans plus tard, la chaîne de télévision continue de prospérer en proposant de nombreux évènements sportifs. Pour fêter cette date symbolique, la société a vu les choses en grand en organisant une grande soirée festive à quelques pas de la Tour Eiffel.

Une soirée de gala où les stars du monde du sport et les artistes étaient très nombreux, à l'image de la chanteuse Zaho, très classe dans une tenue blanche estivale, et que l'on a vu particulièrement complice avec l'ex femme de Tony Yoka, Estelle Mossely. À leurs côtés, on a notamment pu apercevoir l'ancienne championne de tennis, Tatiana Golovin, ainsi que le journaliste emblématique et ancien président du PSG, Michel Denisot. Parmi les invités de prestige, Claude Dartois avait fait le choix de venir accompagné puisque sa femme Virgine était avec lui. Le tout récent retraité Jo-Wilfried Tsonga, resté sur Paris, avait fait le déplacement lui aussi.

Les sportifs en force pour cette belle soirée

Le monde du sport était forcément très bien représenté hier soir avec notamment la présence de l'ancien entraîneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. L'ancien compagnon d'Estelle Denis n'était pas le seul footeux présent puisqu'il y avait l'ancienne gloire du PSG Luis Fernandez ou encore le Marocain Marouane Chamakh. Les autres sports étaient eux aussi de la partie avec le handballeur Daniel Narcisse où le skieur acrobatique Kevin Rolland (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Pour compléter ce beau tableau, Ladji Doucouré ou encore Yohan Cabaye ont fait l'honneur de leur présence. Une soirée mémorable pour un bel anniversaire et on leur souhaite que les 10 prochaines années soient aussi belles !