Zinédine Zidane : Baiser de l'amour pour son fils Théo, totalement in love de la belle Alba

C'est la fête des amoureux, mais pour les amateurs de football, le dilemme est grand ce soir puisque, hasard du calendrier, le Paris Saint-Germain joue un match de la plus haute importance face au Bayern Munich en Ligue des champions. Une rencontre que les fans du club qui sont en couple vont avoir bien du mal à ne pas regarder. Espérons pour Théo Zidane que ce ne sera pas le cas, lui qui a grandi à Madrid, la ville où son père, Zinédine Zidane, l'a élevé dans l'amour de son sport. Devenu footballeur lui aussi, il joue à 20 ans pour les équipes de jeunes du Real Madrid.

Si Théo est plutôt discret, il n'hésite pas pour autant à être actif sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 270 000 abonnés. S'il ne publie généralement que des photos liées au sport, il se montre plus romantique dans sa story et en ce jour de Saint-Valentin, il n'a pas manqué de passer un joli message à son amoureuse, la belle Alba Lorini. Les deux tourtereaux vivent une belle histoire et depuis l'officialisation de leur relation en décembre 2021, tout semble aller pour le mieux. Fin décembre, le petit frère de Luca Zidane a publié une série de selfies au côté de sa belle et on peut voir la belle complicité qui les unit.

Un joli cliché, pris le jour du mariage de son frère ?

Il y a quelques heures, Théo Zidane a publié une très jolie photo dans sa story (et qui est à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché, on peut le voir en train d'embrasser tendrement la belle Alba. Le couple se trouve devant un ensemble de palmiers et il se pourrait bien que cette photo ait été prise lors du sublime mariage de son frère Enzo avec la belle Karen. Une cérémonie qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc, dans un superbe endroit et toute la famille a été conviée pour ce beau moment. Le footballeur ajoute un emoji coeur blanc en bas de sa photo.

Très amoureux de sa belle Alba, Théo Zidane n'a pas hésité à lui déclarer de nouveau sa flamme, le jour de la Saint-Valentin, en espérant pour la jeune femme qu'il ait prévu une soirée romantique à deux plutôt qu'une soirée foot !