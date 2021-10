Zlatan Ibrahimovic flambe pour ses 40 ans : il s'offre un cadeau clinquant... hors de prix !

On dirait bien que l'âge n'a pas d'effet sur certains sportifs. Quand on voit les performances de Tom Brady à 44 ans, ou celles de Lewis Hamilton à 36 ans, on se dit que certaines personnes ont de la chance. Zlatan Ibrahimovic fait clairement partie de cette catégorie puisque l'ancienne star du PSG vient tout juste de fêter ses 40 ans et il joue toujours au plus haut niveau du côté de l'AC Milan, en Italie. Une carrière formidable pour le géant suédois aux très nombreux fans, même parmi les célébrités françaises, et qui a fêté comme il se doit son quarantième anniversaire en s'offrant un cadeau à son image... démesuré !

C'est par le biais d'une publication postée le 3 octobre 2021 sur son compte Instagram que le grand copain de Marco Verratti a dévoilé le "petit" plaisir qu'il s'est fait pour fêter son passage à la quarantaine. Les 50 millions d'abonnés de la star suédoise ont pu se délecter de la magnifique voiture que s'est offert Zlatan, et c'est peu dire qu'elle ne passera pas inaperçue dans les rues de Milan.

Sur la photo, on découvre en effet une Ferrari rutilante peinte en or. Rien que ça ! Toujours avec son humour bien à lui, le père de Maximilian (né en septembre 2006) et Vincent (né en mars 2008) a ajouté en commentaire : "Happy Birthday to Zlatan". Cette Ferrari Monza SP2 n'est en tout cas pas pour toutes les bourses puisque son prix avoisine les 2 millions d'euros !

S'amusant à jouer l'homme égocentrique, Zlatan Ibrahimovic continue donc de cultiver cette image qui le rapproche d'Alain Delon en parlant de lui à la troisième personne. En tout cas, la publication d'hier a beaucoup plu aux internautes puisqu'en moins de 24 heures, la photo de la Ferrari dorée a déjà reçu plus de 1,7 millions de likes !