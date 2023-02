Diaporama : "À l'égard des femmes..." : David Douillet accusé de sexisme par une championne olympique française !

1 / 13 "À l'égard des femmes..." : David Douillet accusé de sexisme par une championne olympique française !

David Douillet clashé par une judokate très connue !

3 / 13 Clarisse Agbégnénou est en conflit ouvert avec la fédération de judo à cause d'un problème de sponsor. Invité à réagir, David Douillet a pris le parti de la fédération. Tournoi international Judo Paris Grand Slam, le plus grand au monde à l'AccorArena à Paris le 5 février 2023 - Clarisse Agbegnenou during the Judo Paris Grand Slam 2023 on February 4, 2023 at Accor Arena in Paris, France - © Laurent Layris / Panoramic / Bestimage © BestImage, Laurent Lairys / Panoramic / Bestimage

4 / 13 Une attitude qui n'a pas du tout plu à Clarisse Agbégnénou, qui a accusé l'ancien champion de sexisme. David Douillet - Le prince de Monaco et D.Douillet donnent le départ de la course cycliste Sapaudia Monoïkos, entre Monaco et Albertville, le 20 juin 2022. Cet événement est organisé au profit de la lutte contre la leucémie, afin de promouvoir le don des cellules souches et favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

5 / 13 "David Douillet se permet de dire pas mal de choses insultantes à mon égard mais ce n'est pas sa première sortie cavalière à l'égard des femmes...", a déclaré Clarisse Agbégnénou sur Twitter. Clarisse Agbegnenou fait son entrée au musée Grévin. Paris, le 3 octobre 2022. © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

6 / 13 La judokate reproche également à David Douillet d'avoir des intérêts dans l'affaire, au travers d'une de ses sociétés. David Douillet, l'ancien champion de judo et ancien ministre, participe au MIPIM 2022 au Palais des Festivals à Cannes, le 16 mars 2022. Le MIPIM est le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, il rassemble des acteurs de l'immobilier de tous horizons du monde entier. Le MIPIM offre aux participants la possibilité de nouer des relations durables, de présenter de nouveaux projets et de jeter les bases de collaborations fructueuses. Cet événement se déroule du 15 au 18 mars 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 13 Pour l'heure, David Douillet n'a pas répondu à l'attaque de la judokate, mais l'affaire ne fait que commencer. Clarisse Agbégnénou et Nawal - Backstage lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Veeren / Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Perusseau-Veeren / Bestimage

