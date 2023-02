"À l'égard des femmes..." : David Douillet accusé de sexisme par une championne olympique française !

C'est une histoire qui pollue le monde du judo français et qui pourrait bien avoir de grosses conséquences. Considérée comme l'une des meilleures fédérations du monde, avec des porte-étendards comme Teddy Riner ou Audrey Tcheuméo, la Fédération française de judo jouit d'une très belle réputation, mais depuis quelques jours, une polémique est en train de ternir son image. Considérée comme l'une des meilleures judokates françaises de l'histoire, Clarisse Agbégnénou est en guerre contre sa fédération. Pour son grand retour à la compétition le 17 février dernier, la sportive de 30 ans n'a pas souhaité mettre le judogi (vêtement porté par les combattants) en raison d'un conflit entre son sponsor et celui de la fédération.

Depuis, un véritable bras de fer s'est mis en place et plusieurs personnalités ont pris à la parole, à l'image de David Douillet. Devenu consultant pour RMC Sport, l'ancienne star de la discipline a clairement choisi son camp. "Tu ne peux pas avoir profité du système pendant toute ta progression et dire une fois que t'es au firmament: 'Moi j'ai beaucoup plus d'argent, je représente beaucoup plus, que les autres se débrouillent'", a déclaré l'ancien sportif de 54 ans. Une intervention qui n'a pas du tout plu à Clarisse Agbégnénou, comme elle l'a montré par la suite. Sur son compte Twitter, la jeune femme, qui vient d'avoir son premier enfant, a tenu à lui répondre et elle n'a pas été tendre. "David Douillet se permet de dire pas mal de choses insultantes à mon égard mais ce n'est pas sa première sortie cavalière à l'égard des femmes...", rétorque-t-elle.

Il a juste oublié de donner une information importante

Une attaque en règle qui signifierait que le mari de Vanessa Douillet aurait un comportement sexiste et s'en prendrait plus facilement aux femmes. "Cependant, il a juste oublié de donner une information importante", ajoute Clarisse Agbégnénou, qui pointe dans son message un autre problème selon elle. La judokate ajoute un imprimé d'écran sur lequel on peut lire que la société Double D, appartenant à David Douillet, est l'équipementier officiel d'Adidas et donc de la fédération française, ce qui pourrait expliquer la position de l'ancien champion olympique dans cette affaire.