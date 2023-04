Diaporama : "C'est gênant... !" Vianney déstabilisé en évoquant Zazie, cette question déroutante pour le chanteur

1 / 18 "C'est gênant... !" Vianney déstabilisé en évoquant Zazie, cette question déroutante pour le chanteur

4 / 18 À l'occasion d'un entretien croisé pour nos confrères de Télé 2 Semaines, l'artiste et son collègue Vianney ont décidé de se confier sur les coulisses de l'émission. Vianney (Vianney Bureau) au festival Essonne en Scène dans le parc du château de Chamarande, France, le 3 septembre 2021. © BestImage, Alexandre Fumeron

6 / 18 En effet, il a été demandé aux deux jurés ce qu'ils pensaient l'un de l'autre avant de se connaître par le biais du télé-crochet. "C'est gênant comme question", a lâché Vianney, en riant. Événement" au Zenith de Paris, diffusée le 28 janvier sur France 2. Le 25 janvier 2023 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES

7 / 18 "J'admire Zazie depuis longtemps. La première fois que je l'ai rencontrée, ça été une bonne surprise", continue-t-il.

