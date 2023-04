"C'est gênant... !" Vianney déstabilisé en évoquant Zazie, cette question déroutante pour le chanteur

La nouvelle saison de The Voice se poursuit sur TF1. En effet, tous les samedis soirs, les fans du programme sont nombreux devant leur écran de télévision pour observer le jury se taquiner et faire progresser leurs talents. Et cette année, après cinq ans d'absence, la chanteuse Zazie a fait son grand retour sur le fauteuil rouge. À l'occasion d'un entretien croisé pour nos confrères de Télé 2 Semaines, l'interprète de Zen s'est confiée sur les coulisses de l'émission aux côtés de Vianney . Et une chose est sûre, les deux jurés s'apprécient. Mais il y a bien une question qui a laissé le jeune chanteur très mal à l'aise.

La connexion s'est faite entre nous

En effet, il a été demandé aux deux jurés ce qu'ils pensaient l'un de l'autre avant de se connaître par le biais du télé-crochet. "C'est gênant comme question", a lâché Vianney, en riant. "J'admire Zazie depuis longtemps. La première fois que je l'ai rencontrée, ça été une bonne surprise", continue-t-il. Et pour cause, les deux artistes partagent de nombreux points communs. "On aime et écoute les mêmes choses, du rock par exemple. C'est aussi comme ça que la connexion s'est faite entre nous", poursuit l'interprète de Beau-papa. Mais que pensait Zazie de son acolyte ? "On s'est découverts grâce à The Voice. J'ai l'impression que, toi comme moi, on ne sait pas faire autrement qu'être nous-mêmes. Avec tout ce que cela comporte d'excès et de franchise", confie-t-elle, en souriant.