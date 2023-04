"Je m'en excuse vraiment" : Amel Bent élimine par erreur un candidat, la famille du Talent sous le choc

Une erreur qui a tout d'une (très) mauvaise blague. Le 1er avril 2023, Amel Bent a fait une bourde monumentale lors des auditions à l'aveugle dans The Voice et plus particulièrement de la prestation de Yohan, un Corse de 33 ans, venu interpréter le titre Hosanna In Excelsi de Jacques Culioli. Sous le charme de sa voix, l'interprète du tube Ma Philosophie a attendu le dernier moment pour appuyer sur le buzzer. Malheureusement à une seconde près, elle a tapé trop tard et sont fauteuil ne s'est pas retourné. Du coup, le candidat a tout simplement été éliminé !

"Non ! Ça ne l'a pas pris ? Je n'y crois pas ! Non, ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas possible", a-t-elle lancé. En coulisses, la femme et la petite fille du chanteur sont sous le choc. Et de poursuivre : "Je ne connais pas la chanson... J'ai cru que c'était la fin deux secondes avant, je dis 'On ne peut pas ne pas y aller' et il s'est passé deux secondes. J'y vais, mais en fait c'était fini. Franchement, j'y allais parce que personne n'y allait, et je me dis qu'une voix comme la tienne juste ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas récompensée. Ta prestation était parfaite. Ta voix est magnifique" a expliqué la chanteuse, "Pendant tout le long, je me disais 'Qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je veux l'amener ?' Je ne saurais même pas quoi te proposer à chanter. Puis, à un moment donné je me suis dit : 'On trouvera bien'. Et je pensais vraiment être dans le temps et je ne l'étais pas. Je m'en excuse vraiment, je m'en excuse. Je suis désolée". De son côté, Yohan a vu la chose avec beaucoup de philosophie et a indiqué : "Ce n'est pas grave... Ce n'était pas le moment. Merci à tous." La voix de la sagesse.