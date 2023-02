Diaporama : "Ça aurait coûté 8000 dollars" : Véronique Sanson confrontée à la violence de Stephen Stills, une solution radicale envisagée

1 / 18 "Ça aurait coûté 8000 dollars" : Véronique Sanson confrontée à la violence de Stephen Stills, une solution radicale envisagée

Véronique Sanson a été mariée avec Stephen Stills, l'homme pour qui elle a abandonné Michel Berger

Avec lui, Véronique Sanson a connu le bonheur puisqu'elle est devenue maman de Christopher, mais aussi le pire

Stephen Stills était très violent avec elle, à cause de ses nombreux excès : " Il n'était pas souvent dans son état normal à cause de l'alcool, de la drogue. Tous ces excès, ce n'était plus possible" a-t-elle confié au "Parisien Week-End".

Avant de divorcer, Véronique Sanson a envisagé des solutions radicales pour se libérer de son emprise : " Il m'est même arrivé de me dire, alors qu'on se baladait à cheval au bord d'une falaise, ou qu'on faisait du bateau, 'Et si je le poussais ?' Je me suis aussi renseignée sur les tarifs d'un tueur à gages. Ça aurait coûté 8000 dollars !"

Des options qu'elle a heureusement laissées de côté

Véronique Sanson leur préfèrera un divorce en 1980. Une sage décision.

