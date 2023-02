"Ça aurait coûté 8000 dollars" : Véronique Sanson confrontée à la violence de Stephen Stills, une solution radicale envisagée

La vie de Véronique Sanson n'aura pas été un long fleuve tranquille. Pourtant, du haut de ses 73 ans, la chanteuse est toujours là après avoir surmonté un cancer, des séparations, un changement de vie, la maternité et les violences conjugales. Ce fléau terrible dont beaucoup trop de femmes sont encore victimes, Véronique Sanson l'a vécu avec Stephen Stills. Si les premières années d'amour ont été idylliques, le rêve s'est finalement transformé en cauchemar.

Interrogée par Le Parisien Week-End dans le cadre de sa tournée prévue jusqu'au mois d'août, Véronique Sanson s'est penchée sur tous les aspects de sa vie, ce mariage tout particulièrement. S'il lui a permis de connaître la maternité en devenant la maman de Christopher en 1974, il lui a aussi fait vivre l'enfer : "J'ai vécu de super beaux moments avec lui, mais il a été violent avec moi, rappelle-t-elle. Il n'était pas souvent dans son état normal à cause de l'alcool, de la drogue. Tous ces excès, ce n'était plus possible."

Avant d'envisager le divorce qui sera prononcé en 1980, Véronique Sanson avait d'autres solutions en tête, beaucoup plus radicales : "Il m'est même arrivé de me dire, alors qu'on se baladait à cheval au bord d'une falaise, ou qu'on faisait du bateau, 'Et si je le poussais ?' Je me suis aussi renseignée sur les tarifs d'un tueur à gages. Ça aurait coûté 8000 dollars !" Etant donné la grosse somme et les conséquences que ces actes auraient pu avoir sur sa vie et sa carrière, Véronique Sanson a suivi la voie de la sagesse en laissant la justice faire son travail.

Michel Berger victime de leur couple

A l'époque, quand Véronique Sanson fait la connaissance de Stephen Stills, son coeur est pris. La chanteuse est en couple avec l'auteur et artiste français Michel Berger. Cette relation ne l'empêche pas de tout plaquer et de partir, lâchement. Véronique Sanson prétexte à Michel Berger une sortie pour s'acheter des cigarettes pour prendre le large et s'installer aux Etats-Unis avec Stephen Stills. Une décision qu'elle ne regrette pas d'avoir prise malgré ce qu'elle lui a fait vivre : "J'ai eu une drôle de vie, conclut-elle. Faite de beaucoup de joies, et de peines bien sûr. Rien de ce que j'ai fait n'était normal. C'est tout moi ça, je suis tout sauf normale." Et c'est comme ça qu'on l'aime.