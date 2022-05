Diaporama : "Ca venait d'un humain" : Amber Heard et Johnny Depp s'opposent, qui a vraiment déféqué dans le lit conjugal ?

"Ca venait d'un humain" : Amber Heard et Johnny Depp s'opposent, qui a vraiment déféquer dans le lit ?

Johnny Depp, lors du procès "Johnny Depp vs Amber Heard" au tribunal de Fairfax

Johnny Depp et Amber Heard - People à la 27ème soirée annuelle du Festival du film de Palm Springs au Convention Center.

Johnny Depp et Lily-Rose Depp, enfant

Johnny Depp et Amber Heard arrivent au tribunal de Fairfax en Virginie

Johnny Depp et Amber Heard - People à la 27ème soirée annuelle du Festival du film de Palm Springs au Convention Center le 2 janvier 2016.

15 / 15

Amber Heard et Johnny Depp - Personnalités à la cérémonie des "The Texas Film Hall of Fame Awards" à Austin, le 6 mars 2014.