"Ca venait d'un humain" : Amber Heard et Johnny Depp s'opposent, qui a vraiment déféqué dans le lit conjugal ?

Les journées se suivent et sont de plus en plus embarrassantes pour Amber Heard et Johnny Depp ! L'actrice, qui était entendue à la barre ce lundi dans le cadre du procès qui l'oppose à son ex-mari, a fait de nouvelles révélations plutôt étonnantes sur les liens qu'entretenait le couple.

Ce lundi, Amber Heard a supplié l'acteur de la laisser tranquille et d'abandonner les charges contre elle. "Je dois revivre chaque jour, encore et encore, les choses les plus intimes, embarrassantes, profondément humiliantes et personnelles que j'ai vécues", s'est plainte celle qui pourrait être évincée du prochain Aquaman à cause d'une pétition. L'actrice américaine de 36 ans a poursuivi en plaidant son innocence devant les jurés. "C'est de la torture, c'est une énorme souffrance émotionnelle", a-t-elle affirmé. Je veux passer à autre chose de ma vie, mais en faisant ce genre de choses il ne me laisse pas."

L'actrice a également répondu à l'affaire du fameux "caca dans le lit". Johnny Depp avait en effet accusé son ex-femme d'accumuler les comportements borderline. En réponse, l'actrice a accusé... le chien ! Amber a expliqué que leur chien avait eu des problèmes intestinaux après avoir ingéré la weed de l'interprète d'Edward aux mains d'argent. Johnny a réfuté ces accusations en évoquant la taille de son animal. "C'était trop gros pour venir de mon petit chien, ça venait d'un humain. C'était tellement bizarre."

Pour rappel, Johnny Depp réclame au cours de ce procès 50 millions de dollars à son ex-femme pour diffamation. Il reproche à cette dernière d'avoir adressé des accusations de violences conjugales en 2018 dans le Washington Post qui ont détruit sa carrière.

Le procès entre deux célébrités est hors norme. Il est diffusé en direct à la télévision et chaque jour, des fans des deux acteurs se rassemblent devant le tribunal de cette petite ville proche de la capitale américaine. La bataille entre les deux camps se déroule aussi sur les réseaux sociaux où fleurissent les hashtags pour ou contre les deux acteurs. Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 27 mai, après quoi les sept jurés se retireront pour délibérer.