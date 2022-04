Diaporama "Ils n'ont exprimé aucun regret" : Isabelle et Patrick Balkany jugés pour un photomontage sexuel

"Ils n'ont exprimé aucun regret" : Isabelle et Patrick Balkany jugés pour un photomontage sexuel

Patrick Balkany et sa femme Isabelle - Obsèques de Andrée Sarkozy (mère de N.Sarkozy), dite Dadue née Andrée Mallah, en l'église Saint-Jean-Baptiste à Neuilly-Sur-Seine.

3 / 10

Patrick Balkany à la sortie du palais de justice de Paris après sa condamnation à cinq ans de prison ferme ; et quatre ans pour sa femme Isabelle le 27 mai 2020 Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt immédiat et sa femme Isabelle à 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Ils ont déjà été condamnés pour fraude fiscale et ont renoncé à se pourvoir en cassation.