Diaporama : "J'ai eu cette faiblesse..." : Francis Perrin papa d'un garçon autiste, l'acteur a sombré dans une addiction

1 / 16 "J'ai eu cette faiblesse..." : Francis Perrin papa d'un garçon autiste, l'acteur a sombré dans une addiction

3 / 16 Mais son rôle de père n'a pas toujours été une chose facile à gérer, notamment en ce qui concerne son fils Louis (qu'il a eu avec sa femme Gersende), atteint d'autisme.

4 / 16 Face à cette terrible épreuve, le comédien a eu des problèmes d'alcoolisme, dont il est aujourd'hui sorti.

5 / 16 "J'ai eu cette faiblesse, j'ai cherché dans l'alcool une espèce de béquille. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à surmonter cette addiction et je m'en suis sorti", confiait-il à Gala en 2012.

6 / 16 Un entretien auquel avait également participé Gersende puisqu'ensemble, les parents du petit garçon venaient de publier un livre intitulé " Louis, pas à pas".

7 / 16 Un ouvrage qui permet notamment d'expliquer l'autisme aux gens qui ne sont pas concernés directement par le sujet.

