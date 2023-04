"J'ai eu cette faiblesse..." : Francis Perrin papa d'un garçon autiste, l'acteur a sombré dans une addiction

Francis Perrin, qui est au premier plan de la série policière Mongeville, à retrouver ce soir sur C8, est à la tête d'une longue fratrie : Cécile et Fabiola (deux jumelles polynésiennes qu'il a adoptées avec sa première épouse Laurence), Jeanne (qu'il a eue avec la comédienne Caroline Berg), ainsi que Clarisse, Baptiste et Louis, tous nés de son union avec Gersende Dufromentel. Des enfants qui le comble de bonheur. Mais son rôle de père n'a pas toujours été une chose facile à gérer, notamment en ce qui concerne son fils Louis, atteint d'autisme.

Face à cette terrible épreuve, le comédien a eu des problèmes d'alcoolisme, dont il est aujourd'hui sorti. "J'ai eu cette faiblesse, j'ai cherché dans l'alcool une espèce de béquille. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à surmonter cette addiction et je m'en suis sorti", confiait-il à Gala en 2012. Un entretien auquel avait également participé Gersende puisqu'ensemble, les parents du petit garçon venaient de publier un livre intitulé Louis, pas à pas.

De la discrimination

Un ouvrage qui permet notamment d'expliquer l'autisme aux gens qui ne sont pas concernés directement par le sujet. Il a également été publié dans le but d'aider les parents d'enfants autistes et de faire, si possible, avancer les choses. C'est donc dans le cadre de la sortie de ce livre que Francis Perrin et Gersende Dufromentel se sont confiés à noc confrères de Gala. Une interview au cours de laquelle ils ont notamment révélé que le handicap du petit Louis ont fait d'eux et leur famille une véritable "tribu hypersoudée".

Il le fallait bien, face à toutes les complications que ce problème a pu engendrer. "Louis avait besoin d'être accompagné encore une année par une AVS (auxiliaire de vie scolaire), il a été refusé par l'école sans aucune raison - car il est doué et n'a plus de problèmes comportementaux. C'est purement et simplement de la discrimination !", révélait notamment Gersende dans cet entretien. Malgré cela, il était hors de question pour le couple de baisser les bras. "Je me suis découvert une force pour aider les autres. Du coup, j'ai le sentiment que ma vie n'aura pas été inutile", confiait notamment Francis Perrin au magazine. Une abnégation remarquable de la part du couple.