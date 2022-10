"C'est un poison" : Les années sombres de Francis Perrin à cause de l'alcool, sa femme Gersende d'un amour infaillible

Ce lundi 10 octobre, Francis Perrin célèbre ses 75 ans. Des bougies qu'il soufflera probablement en compagnie des siens, sa compagne Gersende Dufromentel, qui partage sa vie depuis le début des années 2000. Une femme pour laquelle il a un amour infaillible et qui est toujours présente pour lui, qui a vécu des années sombres à cause de l'alcool. Père de famille notamment de Louis, qui a 20 ans, ce dernier atteint d'autisme a vu ses parents Francis et Gersende mener un long combat contre la discrimination. Parents de deux autres enfants, Clarisse, 18 ans, et Baptiste, 17 ans, – Francis Perrin est aussi le père des jumelles Cécile et Fabiola, nées en 1988 en Polynésie française et qu'il a adoptées avec sa première épouse Laurence, ainsi que d'une autre fille baptisée Jeanne (née en 1998) qu'il a eue avec la comédienne Caroline Berg –, le comédien et Gersende ont vécu des moments difficiles qu'ils ont couchés sur papier dans l'ouvrage Louis, pas à pas (Éditions JC Lattès).

Discret et pudique sur sa vie privée, Francis Perrin a, face à cette terrible épreuve, eu des problèmes d'alcoolisme, dont il est aujourd'hui sorti. Il a raconté ces années sombres : "J'ai eu cette faiblesse, j'ai cherché dans l'alcool une espèce de béquille. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à surmonter cette addiction et je m'en suis sorti." Dans ce livre, il raconte ces durs moments. En janvier de cette année 2022, le comédien évoquait ces problèmes d'alcoolisme cette fois-ci dans l'émission La boîte à secrets (France 3). L'illustre acteur a eu bien du mal à contenir ses larmes en voyant débarquer son épouse, accompagnée de ses enfants et de ses petits-enfants, lui chanter le tube de Jacques Brel Quand on n'a que l'amour.

On croit que que ça soigne, alors que c'est un poison

Et suivant la tradition de l'émission qui veut que chaque invité remette un objet dans la boîte en fin d'émission, il a déposé "une plaque qui se met sur une bouteille où il y a marqué Whisky", image forte de cette période sombre de sa vie. "Il y a des moments dans la vie qui sont des drames, qui arrivent, et on croit qu'on peut soigner ça par l'alcool. Et donc, j'ai été alcoolique, avait-il expliqué. [...] On croit que c'est un médicament, que ça soigne, alors que c'est un poison." Il avait ensuite remercié les gens qui l'ont aidé à s'en sortir, à l'image notamment de Mimie Mathy. Mais surtout l'amour infaillible de Gersende. "Grâce à des amis, un couple de médecins, Jacques et Anne, grâce à Mimie Mathy, l'amitié, grâce surtout à Gersende, j'ai décidé sans médicament, sans rien, de ne plus jamais boire d'alcool. C'est fait, et c'est un serment que j'ai fait, que je tiendrai", avait-il fait savoir. Cette "tribu hypersoudée" a réussi à surmonter toutes ces épreuves et s'en sortir. "Je me suis découvert une force pour aider les autres. Du coup, j'ai le sentiment que ma vie n'aura pas été inutile", avait notamment livré l'acteur, qui célèbre ses 75 ans aujourd'hui, à Gala.