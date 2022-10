Diaporama : "J'ai fui Paris" : Ce qui a poussé François Cluzet à déménager très loin de la capitale

François Cluzet durant la soirée de clôture et remise des prix de la 4eme édition du Nice Festival CinéRoman au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice, le 9 octobre 2022. C'est avec la remise des prix et la projection en avant première du film de Bruno Chiche, Maestro (s), en présence de son équipe, Yvan Attal, Pierre Arditi, Caroline Anglade et Pascale Arbillot, que le Festival s'est achevé. 9 films tirés de roman ont été présentés en compétition et le Jury, présidé cette année par Danièle Thompson, a recompensé pour le Prix de la meilleure adaptation, Audrey Diwan pour son film L'Evénement, pour son adaptation de l'oeuvre d'Annie Ernaux, récente Prix Nobel de littérature, autour du thème de l'avortement, pour le Prix Romain Gary : Yvan Attal, une création du jury présidé par Danièle Thompson, pour le Prix du Jury : Jean Becker a reçu ce prix pour l'ensemble de sa carrière, pour les Prix de l'interprétation féminin et masculin, il s'agira de prix multiples pour Sara Giraudeau, Gilles Lellouche et Daniel Auteuil pour l'ensemble de leur trio... et pour le Prix Auberi-Breitling, c'est François Cluzet que le jury a désigné à l'unanimité comme personnalité artistique ayant, par son travail et sa présence, participé fortement à l'image de la Côte d'Azur. © Bruno Bebert/Bestimage © Purepeople BestImage, Bruno Bebert

18 / 19