Diaporama : "Je le ressens toujours plus de 20 ans après" : le prince William face à la mort de sa mère à 14 ans, un choc inouï

1 / 19 "Je le ressens toujours plus de 20 ans après" : le prince William face à la mort de sa mère à 14 ans, un choc inouï

2 / 19 Le prince William ne s'est jamais remis de la mort de sa mère Diana et ne s'en remettra sans doute jamais. Le prince William, prince de Galles, lors d'une visite d'un centre de l'association caritative Depaul, pour souligner le travail qu'ils font pour aider les jeunes sans-abri ou dans un logement précaire, ainsi que pour l'empêcher de se produire en premier lieu, à Londres, Royaume Uni. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 19 Ce douloureux constat, le frère du prince Harry l'avait fait dans un documentaire mais également au coeur d'une conversation avec une maman inquiète pour l'avenir de ses garçons Charles Spencer, le prince William, duc de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Le prince Charles, prince de Galles aux obsèques de Diana le 6 septembre 1997 © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 19 Le prince William évoquait alors l'importance de parler des émotions et de les extérioriser, contrairement à ce que lui avait gardé enfoui en lui et à cause de quoi son deuil ne serait jamais fait. Charles Spencer, le prince William, duc de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Le prince Charles, prince de Galles aux obsèques de Diana le 6 septembre 1997 © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 19 "Le choc est la plus grosse chose à gérer. [...] Je le ressens toujours personnellement plus de 20 ans après la mort de ma mère, c'est au plus profond de moi" lui confiait-il. Archives - Lady Diana et ses fils William et Harry pour le 50è anniversaire de la victoire des Alliés à Londres en 1995 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

6 / 19 " Vous vous dites que ça passe, que ça ne peut pas durer aussi longtemps mais si ! Vous ne pourrez jamais aller outre un moment si énorme et incroyable dans votre vie. Ça ne part jamais, on apprend juste à vivre avec." Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, se rendent à la soirée "Shaping Us" en amont des BAFTA Awards 2023 à Londres, le 30 janvier 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 19 Seule arme pour pallier au manque : honorer sa mémoire et poursuivre ses actions. Un devoir de fils auquel William se tient plus que jamais. Archives - Lady Diana et ses fils William et Harry en vacances à Lech en Autriche en 1993 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

8 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et son frère Le prince Harry, duc de Sussex, se retrouvent à l'inauguration de la statue de leur mère, la princesse Diana dans les jardins de Kensington Palace à Londres le 1er juillet 2021. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

9 / 19 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à la 76ème cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA) au Royal Albert Hall à Londres, le 19 février 2023. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

10 / 19 Prince William aux funérailles de sa maman le 6 septembre 1997 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

11 / 19 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite du National Maritime Museum Cornwall à Falmouth, Royaume Uni, le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 19 Prince William et le prince Harry aux funérailles de sa maman le 6 septembre 1997 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

13 / 19 Archives - Lady Diana et ses fils William et Harry à la sortie d'Eton college en 1995 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

14 / 19 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, lors d'une visite au centre social de Dracaena à Cornwall, pour en savoir plus sur la grande variété de soutien et de services que l'organisation offre à la population locale, avec une mission de construire une société saine, heureuse et solidaire le jeudi 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 19 Archives - Lady Diana et ses fils William et Harry le jour de Noël à Sandringham en 1994 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

16 / 19 Archives - Flavio Briatore, Lady Diana et ses fils William et Harry au grand prix de Formule 1 en Angleterre en 1994 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

17 / 19 Le prince William, prince de Galles, prend part à un cours de cuisine lors de sa visite à "Together as One" (jusqu'à récemment connu sous le nom d'Aik Saath) un organisme de bienfaisance dédié à travailler avec les jeunes pour créer un changement social positif dans la communauté qui célèbre son 25ème anniversaire en Février, à Slough, Berkshire, Royaume Uni, le 17 janvier 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 19 Archives - Lady Diana et ses fils William et Harry dans un parc d'attractions en 1994 © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE