"Je le ressens toujours plus de 20 ans après" : le prince William face à la mort de sa mère à 14 ans, un choc inouï

Les princes William et Harry ont vécu le pire que des adolescents puissent connaître : la mort d'un parent. Le 31 août 1997, leur mère, la princesse Diana, décède des suites de ses blessures provoquées par un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Ses relations avec le prince Charles, son ex-mari, sont houleuses, mais Diana est une mère poule prête à tout pour ses enfants. Hors de question après son divorce de laisser la Couronne l'éloigner de ses garçons. Les liens étaient indéfectibles entre William, Harry et Diana. Jusqu'au bout.

Les images terribles des deux frères, âgés de 14 et 12 ans à l'époque, marchant derrière le cercueil de leur maman au côté de leur père, de leur grand-père et de leur oncle ont bouleversé le monde entier. Personne ne pouvait alors imaginer ce qu'ils étaient en train de traverser et la douleur qu'ils devaient ressentir au moment même où des millions de regards étaient rivés sur eux.

En 2018, le prince William était revenu sur ce tragique accident et sur les conséquences de la perte d'une maman pour un jeune garçon. Présent dans un centre traitant des patients atteints de dépression et de troubles psychiques, il s'était confié sans pudeur à une maman inquiète pour l'avenir de ses fils. Le prince, lui-même papa de trois enfants, avait trouvé les mots justes et s'était penché sur la manière dont il avait géré la perte de sa mère : "Le choc est la plus grosse chose à gérer. [...] Je le ressens toujours personnellement plus de 20 ans après la mort de ma mère, c'est au plus profond de moi. Vous vous dites que ça passe, que ça ne peut pas durer aussi longtemps mais si ! Vous ne pourrez jamais aller outre un moment si énorme et incroyable dans votre vie. Ça ne part jamais, on apprend juste à vivre avec."