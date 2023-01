Diaporama : "Je ne suis pas près de toucher l'héritage" : Stéphane Plaza fait des révélations sur sa famille

Exclusif - Stéphane Plaza et son père Raymond - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 10" diffusée sur TF1 le 22 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Jacovides-Moreau / Bestimage

Stéphane Plaza et Karine le Marchand - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

Stéphane Plaza pose lors d'un photocall lors du Festival de Televison de Monte Carlo le 21 juin 2022. c Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

Exclusif - No Web - Stephane Plaza - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche", présentée par M.Drucker et diffusée le 13 mars sur France 2 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Exclusif - Stéphane Plaza et son père Raymond - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 10" diffusée sur TF1 le 22 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Jacovides-Moreau / Bestimage

Exclusif - Stéphane Plaza est l'invité de Jordan de Luxe pour l'émission "L'instant de luxe" pour la chaine Non Stop People à Paris le 22 juin 2021. © Baldini / Bestimage © BestImage, Baldini

14 / 16