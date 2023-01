"Je ne suis pas près de toucher l'héritage" : Stéphane Plaza fait des révélations sur sa famille

Depuis toujours, Stéphane Plaza n'a jamais caché sa relation fusionnelle avec sa mère. À la mort de cette dernière, survenue en 2016, l'animateur s'est renfermé sur lui-même. Aujourd'hui encore, le deuil reste difficile. Mais cette tragédie a au moins eu le mérite de le rapprocher de son père, avec qui il partage aujourd'hui de nombreuses choses.

Âgé de 90 ans, le papa de l'agent immobilier le plus célèbre de France est en grande forme. Invité sur le plateau du QG en avril 2022, Stéphane Plaza a évoqué ses liens avec ce dernier. Cycliste professionnel durant de longues années, Raymond Plaza de son vrai nom, ne semble pas prêt de quitter ce monde. "Mon père était cycliste professionnel ! Il a fait le tour de France en 1957 et il a même représenté la France au Japon et il a remporté la médaille sur piste. Il vient d'avoir 90 ans...", a raconté le meilleur ami de Karine Le Marchand. Fidèle à lui-même, le présentateur a ensuite ajouté une petite pointe de l'humour décapant qu'on lui connaît bien. "Je peux te dire que je suis pas prêt de toucher l'héritage parce qu'il est plus en forme que moi !", a-t-il lâché, faisant ainsi rire Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, ainsi que tous les spectateurs présents sur le plateau.