Diaporama : "La vie a repris ses droits" : Les parents de Grégory Lemarchal comblés par la naissance de leur petits-enfants

1 / 18 "La vie a repris ses droits" : Les parents de Grégory Lemarchal comblés par la naissance de leur petits-enfants

2 / 18 Pierre Lemarchal avec sa femme Laurence et sa fille Leslie - 4eme edition du "Global Gift Gala", copresidee par Eva Longoria et presentee par Nikos Aliagas, au George V a Paris

3 / 18 Leslie Lemarchal a désormais deux enfants, Paul et Jeanne. @ Instagram / Leslie Lemarchal

4 / 18 Karine Ferri et Gregory Lemarchal, en 2007

5 / 18 Karine Ferri et les parents de Gregory Lemarchal Pierre, Laurence et la soeur Leslie lors du 'Global Gift Gala' au George V le 13 Mai 2013 à Paris.

6 / 18 Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal) - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

7 / 18 Patrick Fiori, Laurence Lemarchal, Karine Ferri, Leslie Lemarchal et Pierre Lemarchal - Soirée "Global Gift Gala 2014 " à l'hôtel Four Seasons George V à Paris le 12 mai 2014.





8 / 18 Eva Longoria, Pierre Lemarchal avec sa femme Laurence et sa fille Leslie - 4eme edition du "Global Gift Gala", copresidee par Eva Longoria et presentee par Nikos Aliagas, au George V a Paris le 13 mai 2013.

9 / 18 Laurence et Pierre Lemarchal (les parents de Grégory Lemarchal) - Vernissage de l'exposition "L'épreuve du Temps" de Nikos Aliagas au Palais Brongniart à Paris, le 16 janvier 2017. © Dominique Jacovides/Bestimage

10 / 18 Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal), Nikos Aliagas - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

11 / 18 Karine Ferri, Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal) - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 18 Exclusif - Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal) - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage (no web - No Blog pour suisse et Belgique)

13 / 18 Archive - Karine Ferri, Pierre, Laurence et Leslie Lemarchal

14 / 18 Exclusif - Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal) - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage (no web - No Blog pour suisse et Belgique)

15 / 18 Karine Ferri, Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal) - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

16 / 18 Leslie Lemarchal, Nikos Aliagas, Laurence Lemarchal et Pierre Lemarchal - Soirée "Global Gift Gala 2014 " à l'hôtel Four Seasons George V à Paris le 12 mai 2014.





17 / 18 Laurence et Pierre Lemarchal (Parents de Grégory Lemarchal), Nikos Aliagas - Emission hommage à "Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue" au Zénith de Paris et retransmis en direct sur TF1 le 7 janvier 2017. © Cyril Moreau/Bestimage (no web - No Blog pour suisse et Belgique)