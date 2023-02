Diaporama : "Nos chemins ne sont plus les mêmes mais..." : Tatiana-Laurence et Xavier Delarue réunis après la rupture

1 / 12

Après des années passées ensemble et la naissance de leur fils Newt, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont malheureusement annoncé leur rupture au mois de janvier. Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue - Soirée d'ouverture de la "Foire du Trône" à Paris. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage, BALDINI / BESTIMAGE