"Nos chemins ne sont plus les mêmes mais..." : Tatiana-Laurence et Xavier Delarue réunis après la rupture

Le 10 février dernier était un grand jour pour Tatiana-Laurence et Xavier Delarue. Leur fils Newt fêtait son tout premier anniversaire. Et, en un an de vie, beaucoup de choses ont déjà eu le temps de changer. En effet, ses parents se sont malheureusement séparés entre temps, comme l'annonçait timidement Tatiana au mois de janvier, au moment de souhaiter la bonne année à sa communauté. "Je suis la maman du bébé le plus extraordinaire. Un être lumineux, unique, un vrai petit ange. Avec Xavier nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes des parents. Et cette nouvelle année 2023, permettra de construire ainsi, dans cet acheminement, le futur de ce petit bébé exceptionnel. Tout sera fait pour lui, car il mérite, tous les trésors du monde et de l'univers", écrivait-elle sur Instagram.

Tatiana-Laurence ne précisait alors pas pour quelle raison ni depuis combien de temps la rupture avait eu lieu. Mais une chose est certaine, ils forment toujours la paire lorsqu'il s'agit de leur fils. Pour preuve, ce mardi 21 février, l'ex-couple emblématique révélé dans la première saison de Secret story a célébré ensemble le baptême du petit Newt.

Nous serons là pour te guider dans ce monde

Sur Instagram, ils ont chacun partagé des photos de l'heureux événement, où ils apparaissent parfois ensemble, le sourire aux lèvres. "À chaque étape de ta vie nous serons là pour te guider dans ce monde. Ta maman et moi sommes si fiers de toi. Nos chemins ne sont plus les mêmes mais notre détermination à prendre soin de toi est infiniment commune", a notamment indiqué en légende de sa publication Xavier Delarue.