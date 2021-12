Diaporama "Nous craignons qu'il ne tienne pas..." La famille de Julian Assange très inquiète

Gabriel et John Shipton, demi-frère et père de Julian Assange, à Londres le 24 février 2020

Roger Waters et Susan Sarandon manifestent en soutien à l'avocat Steven Donziger, assigné à résidence depuis 700 jours, à New York. Des partisans de l'avocat des droits de l'homme se sont rassemblés devant son appartement pour exiger sa libération et honorer les 2.000 habitants de la forêt amazonienne décédés à cause d'un combustible fossile cancérigène. Le 6 juillet 2021.