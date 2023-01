Diaporama : "On ne sait pas si il y a des victimes" : Quotidien, un journaliste "projeté au sol" par une violente explosion, images choc

L'équipe de l'émission "Quotidien" : Salhia Brakhlia, Julien Bellver, Martin Weill, Etienne Carbonnier, Yann Barthès, Pablo Mira, Paul Larrouturou, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Alison Wheeler - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau

10 / 11