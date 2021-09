Diaporama "Pinocchio, avoue !" : Carla Bruni a confronté sa mère pour faire éclater la vérité

10 / 16

Exclusif - Carla Bruni-Sarkozy - Enregistrement de l'émission "Olympiascope" présentée par B.Montiel et diffusée le 29 septembre sur Olympia TV (chaine du groupe Canal+), en inédit à 20h30, à l'occasion de l'enregistrement du nouveau spectacle de Daniel Auteuil "Un déjeuner en l'air" à la Marbrerie. Le 15 juin 2021 Le magazine Olympiascope propose un entretien en coulisses, sur le lieu du tournage, la Marbrerie. Ce spectacle, inspiré des écrits du poète Paul-Jean Toulet, lève le voile sur une part encore inconnue de l'acteur connu de tous : auteur, compositeur et interprète. De ces poèmes légués par sa mère, il nous propose un voyage musical intime et enlevé. Sa rencontre avec G.Roussel, directeur artistique du spectacle, offre une dimension pleine de charme et de modernité à ses compositions. La sortie de l'album est prévue le 17 septembre. © Jack Tribeca / Bestimage