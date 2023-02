Diaporama : "Plus que nous croiser" : André Dussollier nostalgique, cette grande actrice qui lui manque après une belle expérience

"Plus que nous croiser" : André Dussollier nostalgique, cette grande actrice qui lui manque après une belle expérience

© BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

André Dussolier pour Juliette dans son bain sur Arte. - Photocall lors de la 24ème édition du festival Tv de Luchon. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

Sabine Azéma et André Dussollier lors de l'hommage à feu Alain Resnais - qui a reçu le Carrosse d'or, durant la Quinzaine des réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes le 15 mai 2014 © Abaca

5 / 16