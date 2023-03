Diaporama : "Prostate, cataracte et anneau gastrique" : Sylvain Tesson sombre sur ses 50 ans épouvantables et la fin de vie

15 / 16

Semi-exclusif - Jean Dujardin lors de l'avant-première du film "Les Chemins Noirs", dans lequel il a le rôle principal, réalisé par Denis Imbert, au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice, le 26 janvier 2023. Ce film adapté d'un roman de Sylvain Tesson, raconte le voyage d'un écrivain à travers la France rurale, du Mercantour au Cotentin. Il sortira en salle le 22 mars. © Bruno Bebert/Bestimage Semi-exclusive - Preview of the film "Les Chemins Noirs", in which he has the main role, directed by Denis Imbert, at the Pathé Gare du Sud cinema in Nice, January 26, 2023. © BestImage, Bruno Bebert