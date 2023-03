"Prostate, cataracte et anneau gastrique" : Sylvain Tesson sombre sur ses 50 ans épouvantables et la fin de vie

Le 22 mars prochain, les cinéphiles vont retrouver Jean Dujardin dans le film Sur les chemins noirs de Denis Imbert. L'acteur y incarne Sylvain Tesson, l'écrivain-explorateur qui va se livrer à un vrai combat contre lui-même suite à un accident. Le comédien, interrogé par Audrey Crespo-Mara dans Sept à Huit, le dimanche 12 mars 2023, s'est livré au magazine Le Figaro. Dans un portrait croisé avec Sylvain Tesson, les deux hommes se confient à coeur ouvert. En effet, l'écrivain est revenu avec honnêteté sur son passage à la cinquantaine.

Et une chose est sûre, ces derniers mois ont été difficiles pour l'explorateur : "Nous avons encore quelques belles semaines et puis il nous restera à vivre les trois grands moments : prostate, cataracte et anneau gastrique. De mon côté, passer ce cap fut assez épouvantable et je me suis dit que ma dernière grande aventure serait ce grand rendez-vous avec Jean Dujardin", confie-t-il. Du côté de l'acteur, le passage à la cinquantaine a été plus facile : "Cet anniversaire était joyeux car il y a quelque chose de flamboyant à en être arrivé là. Alors qu'à 51 ans, je pense que c'est vraiment nul", déclare-t-il, avec humour.

Jean Dujardin et Sylvain Tesson partagent de nombreux points communs

Les deux hommes sont étroitement liés. Pour Version Fémina, Jean Dujardin a en effet fait la liste des points communs qu'il partage avec Sylvain Tesson. "On est de 1972, il y a des connexions dans notre éducation, un même désir de choses simples, un déni de frime ou d'effets. On aime la rencontre, on ne boude pas nos émotions, on se félicite de les vivre", confie-t-il avant de poursuivre : "On parlait beaucoup d'épure ensemble. Il la recherche dans sa littérature, moi dans le jeu. Je suis capable du surjeu, volontaire, assumé, nécessaire pour la comédie, comme dans Brice de Nice, mais, dans Novembre ou ce film, c'est l'événement, ou ce qui nous entoure, qui passe devant. (...) On a passé des moments au coin du feu. La première fois, il y a eu un petit trouble, même un gros. Il disait : 'Je suis l'âme, toi le corps.' Il y avait d'autant plus d'écho pour lui que c'est, je crois, son récit le plus personnel". Voilà une belle collaboration.