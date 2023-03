Diaporama : "Si on ne vivait plus ensemble..." : Thierry Marx en couple avec la secrète Mathilde, rares photos et confidences

1 / 13 "Si on ne vivait plus ensemble..." : Thierry Marx en couple avec la secrète Mathilde, rares photos et confidences

2 / 13 Thierry Marx s'est livré à coeur ouvert lors de son interview pour "Gala" Exclusif - Thierry Marx - Premier Festival de la Gasconnerie au Ground Control à Paris. © Jack Tribeca-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Perusseau-Tribeca / Bestimage

3 / 13 Dans l'édition du 16 mars 2023, il a parlé de leur nouveau projet commun, un restaurant gastro egagé baptisé "Onor" Exclusif - Thierry Marx et sa compagne Mathilde de l'Ecotais - Vernissage de l'exposition de Mathilde de l'Ecotais "Ventre à Terre" à La Galerie au fond de la Cour à Paris. © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

4 / 13 Le chef a finalement accepté de se livrer sur son histoire d'amour qui dure depuis dix-neuf ans Thierry Marx (Chef de " Madame Brasserie ") - Inauguration de la Brasserie " Madame Brasserie " au 1er étage de La Tour Eiffel à Paris. Le 22 Septembre 2022. © Bertrand Rindoff Petroff-Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, G.Gorassini-B.Rindoff Petroff / Bestimage

5 / 13 Mathilde a beaucoup apporté à Thierry Marx, comme le fait d'apprécier les dîners en ville Exclusif - Thierry Marx et sa compagne Mathilde de l'Ecotais - Vernissage de l'exposition de Mathilde de l'Ecotais "Ventre à Terre" à La Galerie au fond de la Cour à Paris. Le 22 octobre 2015 © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

6 / 13 Tous deux ne se voient pas travailler l'un sans l'autre, même s'ils se séparaient Thierry Marx (Chef de " Madame Brasserie ") - Inauguration de la Brasserie " Madame Brasserie " au 1er étage de La Tour Eiffel à Paris. Le 22 Septembre 2022. © Bertrand Rindoff Petroff-Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, G.Gorassini-B.Rindoff Petroff / Bestimage

7 / 13 Une belle histoire d'amour Exclusif - Thierry Marx et sa compagne Mathilde de l'Ecotais à la présentation du roman "On ne meurt pas la bouche pleine", co-écrit par T. Marx et O. Bouhier, lors de l'inauguration du showroom de M. de l'Ecotais à Paris, le 26 octobre 2017. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

8 / 13 Exclusif - Thierry Marx - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 2 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Perusseau-Tribeca / Bestimage

9 / 13 Exclusif - Thierry Marx lors de l'enregistrement de l'émission Clique, présentée par M.Achour et diffusée le 15 janvier 2022 à 12h45 sur Canal + en clair, à Paris, France, le 13 janvier 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

10 / 13 Le chef Thierry Marx lors de la soirée d'inauguration du restaurant du groupe d'H.Gaouaoui et du chef N.Tarayre "Splash" au port Van Gogh, en bord de Seine à Asnières, France, le 12 septembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

11 / 13 Couverture du magazine "Gala" du 16 mars 2023

12 / 13 Le chef Thierry Marx sur le plateau de l'émission Politique à Table sur LCP à Paris le 11 mars 2020. © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage © BestImage, Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage