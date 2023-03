Diaporama : "Tout le monde a hurlé" : ce changement physique d'Elodie Frégé qui a provoqué une réaction misogyne !

6 / 19

"C'est ancré dans les mentalités cette différence de traitement. Pour une interview autour de mon disque, on peut me demander quelle est ma routine du matin, comme si ça avait quelque chose à voir avec le sujet. Hier, tout le monde a hurlé parce que j'ai fait couper mes cheveux. Si j'étais un homme, on ne me ferait jamais ce genre de remarques" explique-t-elle dans "Paris Match". Exclusif - Elodie Frégé en backstage de la 38ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, France, le 10 février 2023. © Moreau-Veren/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren / Bestimage