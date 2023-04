Diaporama : "Une année très difficile" : Shakira à bout, fait une demande particulière pour ses enfants

1 / 13 "Une année très difficile" : Shakira à bout, fait une demande particulière pour ses enfants

Sur son compte Instagram, Shakira a demandé le 11 avril à ce que les médias respectent sa vie privée

"Mes enfants, Milan et Sasha ont vécu une année très difficile, subissant une attention incessante et une persécution de la part des paparazzi et de divers médias à Barcelone", écrit-elle

"Je vous prie de vous abstenir de les suivre jusqu'à la sortie ou l'entrée de l'école, de les attendre à la porte de notre maison", ajoute Shakira, qui souhaite protéger ses enfants

