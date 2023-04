"Une année très difficile" : Shakira à bout, fait une demande particulière pour ses enfants

C'est l'un des évènements médiatiques de l'année 2022 et personne ne pouvait imaginer la tournure que les choses ont prise en seulement quelques mois. Début juin, Shakira et Gerard Piqué officialisent leur rupture, après plus de dix ans d'une romance qui a tant fait rêver. La chanteuse colombienne de 46 ans s'était même installée à Barcelone, la ville où le footballeur de 36 ans a joué pendant de longues années et où ils ont eu leurs deux enfants, Milan (10 ans) et Sasha (8 ans).

Depuis plusieurs mois maintenant, Shakira et Gerard Piqué ont des relations extrêmement tendues et on ne compte plus les coups bas que les anciens amants se font publiquement. La chanteuse n'hésite pas à s'en prendre à son ex dans ses chansons et elle vise également sa nouvelle compagne, la jeune Clara Chia. De son côté, le Catalan s'en donne à coeur joie pour répondre aux attaques de la Colombienne tout en continuant à faire fructifier ses affaires, lui qui a annoncé sa retraite sportive en fin d'année dernière.

Je demande instamment aux médias, au nom de mes enfants, de bien vouloir respecter leur droit à la vie privée

Début avril, Shakira a annoncé qu'elle déménageait avec ses deux garçons de Barcelone et si elle n'a toujours pas dévoilé leur nouvelle destination, tout indique qu'elle devrait s'installer à Miami, en Floride. Les moindres faits et gestes de l'artiste latino-américaine sont épiés et elle vient d'ailleurs de faire une demande très spéciale via son compte Instagram. Dans un long message publié ce 11 avril, la mère de famille s'adresse notamment aux "journalistes et aux médias" pour une demande particulière. "Mes enfants, Milan et Sasha ont vécu une année très difficile, subissant une attention incessante et une persécution de la part des paparazzi et de divers médias à Barcelone", indique-t-elle, avant de poursuivre : "Maintenant qu'ils entament une nouvelle étape de leur vie, je demande instamment aux médias, au nom de mes enfants, de bien vouloir respecter leur droit à la vie privée."