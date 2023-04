Gerard Piqué s'attaque aux origines sud-américaines de Shakira : la réponse de la chanteuse est cinglante !

Si certains pensaient que les relations allaient s'apaiser avec le départ de Shakira de Barcelone, il semblerait plutôt que ce soit l'effet inverse. La chanteuse de 46 ans a vécu plus de dix ans dans la ville espagnole, elle qui s'y est installée pour fonder une famille avec l'ancien footballeur, Gerard Piqué. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Milan (10 ans) et Sasha (7 ans), mais leur histoire d'amour n'a pas survécu aux problèmes de couple qu'ils ont rencontrés et en juin 2022, ils ont officialisé leur rupture. Depuis, c'est une vraie guerre médiatique qu'ils mènent et chacun tente d'avoir le dernier mot.

Du côté de Shakira, c'est au travers de ses chansons que la Colombienne a déversé sa haine envers le sportif de 36 ans. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio. Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", a-t-elle notamment lancé à Gerard Piqué, qui a retrouvé l'amour auprès de la jeune Clara Chia (23 ans). Des attaques qui ne sont pas restées lettres mortes puisque le Catalan n'a pas mis longtemps à réagir en apparaissant au volant d'une Twingo ou encore en faisant un partenariat avec Casio.

Mon ex-compagne est Latino-américaine... et tu ne sais pas ce que je reçois sur les réseaux sociaux de personnes qui sont fans d'elle

Une relation qui continue de faire parler et qui agite énormément les fans des deux célébrités, qui se vouent désormais une haine réciproque. Invité à discuter de cela avec le journaliste Gerard Romero, l'ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone n'a pas été tendre envers les fans de Shakira. "Regarde ce qui s'est passé durant l'année qui vient de s'écouler. Mon ex-compagne est Latino-américaine... et tu ne sais pas ce que je reçois sur les réseaux sociaux de personnes qui sont fans d'elle. Des barbaries... Mais je m'en fous. C'est zéro. Zéro. Parce que je ne les connais pas, ce sont des gens qui n'ont pas de vie. Pourquoi ça devrait me toucher ? Je ne vais jamais les rencontrer. Ce sont comme des robots", a-t-il lâché.