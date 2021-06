Diaporama 100 ans du prince Philip : les tendres messages de Kate et William, du prince Charles et Eugenie

1 / 15 100 ans du prince Philip : les tendres messages de Kate et William, du prince Charles et Eugenie

2 / 15 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la princesse Eugenie d'York, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Harry, Catherine Kate Middleton , duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre assiste à la parade "Trooping the colour" à Londres.

3 / 15 La reine Elisabeth II reçoit des mains de Keith Weed, président de la Société Royale d'Horticulture, la rose "Duke of Edimburgh" au château de Windsor. Le 9 juin 2021

4 / 15 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

5 / 15 Zara Phillips (Zara Tindall), Mike Tindall, La princesse Eugenie d'York, Jack Brooksbank, La princesse Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

6 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, James Mountbatten-Windsor, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

7 / 15 Le prince Philip, ses fils le prince Charles, le prince Edward, et ses petits-enfants Harry, Beatrice et Eugenie, lors du Noël de la famille royale à Sandringham en 1998.

8 / 15 Les princesses Beatrice et Eugenie d'York, la princesse Anne, le prince Andrew, duc d'York, le prince William, Catherine Kate Middleton la duchesse de Cambridge enceinte, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.

9 / 15 Elizabeth II et le prince Philip avec leurs petits-enfants : le prince William et le prince Harry, Zara Phillips, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie, à Balmoral en 1999.

10 / 15 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, Duc de Edinburgh et les princesses Beatrice et Eugenie assistent a la course hippique 'Investec Derby 2013' a Epson le 1er fevrier 2013.

11 / 15 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg - Sorties après la cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor le 12 octobre 2018.

12 / 15 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors de la Garden Party donnée dans les jardins de Buckingham Palace à Londres, le 23 mai 2017.

13 / 15 Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne, Vice Amiral Timothy Laurence, la reine Elisabeth II, la comtesse de Wessex, le prince Andrew, le prince Edouard, comte de Wessex, le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Harry, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, le prince William - La famille royale britannique réunie pour présider le traditionnel Trooping the Colour à Londres, le 14 juin 2014.

14 / 15 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Philip, duc d'Edimbourg, la princesse Eugenie d'York, Peter Phillips - La famille royale d'Angleterre au "Patron's Lunch" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 12 juin 2016