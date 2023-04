Diaporama : Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba Abouk partage une photo de leurs enfants et un message très lourd de sens...

Hiba Abouk partage une photo de ses enfants et un message fort Achraf Hakimi et sa compagne Hiba Abouk - Photocall du défilé de mode Femmes prêt-à-porter printemps-été "Balmain" à la Seine Musicale à Paris. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

Depuis plusieurs mois, Achraf Hakimi et Hiba Abouk Achraf Hakimi et sa compagne Hiba Abouk - People au défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2023 "Isabel Marant" lors de la fashion week de Paris. Le 29 septembre 2022 © Pierre Perusseau-Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Perusseau - Da Silva / Bestimage

Elle a aussi publié un message lourd de sens. "Souviens-toi que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie, mais tu peux contrôler ta manière de réagir aux choses", peut-on lire Naïm et Amin, les enfants d'Hiba Abouk et Achraf Hakimi © Instagram, Hiba Abouk

"Oublie le besoin de perfection, saisis la beauté de l'instant présent et rappelle-toi que l'univers est derrière toi", conclut-elle son message Achraf Hakimi et Hiba Abouk - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 13