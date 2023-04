Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba Abouk partage une photo de leurs enfants et un message très lourd de sens...

C'est une rupture qui a fait beaucoup de bruit et nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. À l'image de la séparation très difficile que vivent Shakira et Gerard Piqué en Espagne, Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont vécu un début d'année 2023 pour le moins compliqué. Le 27 mars dernier, après plusieurs semaines à se taire, l'actrice hispano-marocaine de 36 ans a pris la parole au moment où son mari s'est retrouvé visé par une enquête pour viol. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc", a-t-elle déclaré, mettant ainsi fin à une histoire de plus de 4 ans.

Depuis, Hiba Abouk a repris sa vie en main. Une vie de maman célibataire, qui s'occupe en parallèle de sa vie professionnelle des deux enfants qu'elle a eus avec le footballeur du Paris Saint-Germain, les petits Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022). Installée à Paris depuis l'été 2021 avec la star marocaine de 24 ans, l'actrice a décidé de rester vivre dans la capitale et elle prend bien soin de ses deux petits garçons, comme elle l'a montré seulement quelques jours après son annonce fracassante. Preuve que tout va bien pour ses enfants, elle vient de publier ce 17 avril au matin dans sa story sur Instagram une adorable photo des deux bambins dans leur lit. Sur la chanson Good Morning de Kanye West, la sublime brune a partagé une photo sur laquelle on peut voir que la complicité est déjà très grande entre Amin et son petit frère.

Souviens-toi que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie, mais tu peux contrôler ta manière de réagir aux choses

En commentaire de sa photo, Hiba Abouk ajoute trois hashtags : "L'amour est ce qui est vraiment important", "Ce qui compte vraiment" et "Mes garçons", suivi d'un coeur avec une flèche à l'intérieur (la photo est à retrouver dans le diaporama). Hier soir, c'est un tout autre message que l'ex femme d'Achraf Hakimi a publié, toujours dans sa story. "Souviens-toi que tu ne peux pas tout contrôler dans la vie, mais tu peux contrôler ta manière de réagir aux choses. Oublie le besoin de perfection, saisis la beauté de l'instant présent et rappelle-toi que l'univers est derrière toi", peut-on lire en anglais. L'actrice ne fait aucun commentaire supplémentaire, mais on imagine que ce petit message fait écho à sa situation actuelle.