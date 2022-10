Diaporama : Adriana Karembeu divine dans une robe transparente, elle affiche son postérieur avec classe

Adriana Karembeu - Gala de la Croix-Rouge Monégasque qui avait lieu pour la première fois sur les Terrasses du Soleil, entre la façade magistrale de l'Opéra Garnier Monte-Carlo et la mer Méditerrannée à Monaco. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © Purepeople BestImage, Jean-François Ottonello

6 / 12