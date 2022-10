Adriana Karembeu divine dans une robe transparente, elle affiche son postérieur avec classe

Adriana Karembeu a, une fois de plus, exposé sa beauté sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 26 octobre. Au programme du jour : une story Instagram, sur laquelle on l'aperçoit en vidéo en train de défiler de dos dans ce qui s'apparente à un hôtel de luxe, et surtout dans une merveilleuse tenue composée d'une ravissante robe transparente, dévoilant ainsi sa superbe silhouette. À noter que la maman de Nina, fruit de ses amours avec Aram Ohanian, a pris le soin de mentionner le magazine BLUSH Dream.

Le 30 septembre dernier, la jolie blonde éblouissait déjà ses abonnés dans une charmante nuisette, et visiblement au moment de se réveiller. "Good Morning Paris", écrivait-il alors qu'un petit-déjeuner de luxe se trouvait à ses pieds. Une story qui coïncidait étrangement, d'un point de vue temporel, avec la tenue de la Fashion Week qui illuminait à ce moment-là la capitale.

Symbole de beauté

Pour rappel, si elle est désormais davantage connue en tant qu'animatrice à la télévision, notamment pour son duo avec Michel Cymes dans la série des pouvoirs extraordinaires du corps humain, Adriana Karembeu est une ancienne mannequin. Ce qui explique sa story du jour et son goût pour la mode en général, elle qui assistait notamment il y a quelques mois aux défilés haute couture de la Fashion Week à Paris. Elle avait notamment été photographiée dans un look de working girl composé d'un tee-shirt blanc estampillé "Super", adjectif qui lui colle à la peau, d'une jupe crayon en cuir noir et d'une paire de grands escarpins noirs.

Elle est également, au-delà de sa sensibilité pour le style, un symbole de beauté, comme en témoigne son visage si parfait qui ne laisse aucunement penser qu'elle est âgée de 51 ans. Il y a quelques années pour le magazine Marie Claire ses secrets de beauté, alors qu'elle lançait sa gamme de dermo-cosmétique. Elle expliquait notamment que d'après son expérience, une femme était "belle" lorsqu'elle était "considérée comme élégante et séduisante par les autres femmes". Car "les femmes ont une idée plus subtile et plus exigeante de la beauté. Les hommes n'y comprennent rien".