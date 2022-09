Adriana Karembeu sublime en nuisette : elle dévoile une photo gourmande, prise au saut du lit

Les années passent, et la beauté d'Adriana Karembeu paraît éternelle. Ce vendredi 30 septembre, l'animatrice de 51 ans s'est dévoilée dans une charmante nuisette sur Instagram, alors qu'elle semblait sortir de son lit. "Good Morning Paris" a-t-elle écrit dans sa story, alors qu'on l'aperçoit, elle et ses jambes affinées, en train de se prendre en selfie devant son miroir avec un petit-déjeuner de luxe à ses pieds. Peut-être se trouve-t-elle dans la capitale pour assister à la Fashion Week qui illumine la ville depuis quelques jours ?

Il s'agirait de tout sauf d'une surprise tant la maman de Nina, fruits de ses amours avec Aram Ohanian, est une férue de la mode. Elle était notamment de passage dans la ville des lumières cet été pour assister aux défilés de haute couture, notamment à ceux d'Alexis Mabille, de Stéphane Rolland et de Julien Fournié. Dans un look de working girl composé d'un tee-shirt blanc estampillé "Super", adjectif qui lui colle à la peau, d'une jupe crayon en cuir noir et d'une paire de grands escarpins noirs, l'ex-femme de Christian Karambeu attirait tous les regards.

Les hommes n'y comprennent rien

Pour rappel, elle était d'abord mannequin avant de devenir un personnage important du PAF. Cela se ressent, tant elle prend soin de son apparence. D'ailleurs, elle révélait il y a quelques années pour le magazine Marie Claire ses secrets de beauté, alors qu'elle lançait sa gamme de dermo-cosmétique. Elle expliquait notamment que pour elle, une femme était "belle" lorsqu'elle était "considérée comme élégante et séduisante par les autres femmes". Car "les femmes ont une idée plus subtile et plus exigeante de la beauté. Les hommes n'y comprennent rien".

Elle avait également précisé qu'elle nettoyait sa peau au réveil avant de "la nourrir de bonne crème", et qu'elle s'efforçait à faire "un peu de gym". De précieux conseils qui pourraient en aider plus d'une, ou plus d'un !