Adriana Karembeu : Sexy working girl pour la Fashion Week, sa jupe en cuir fait mouche

Tout le monde se souvient de la scène mythique de la cérémonie des César en 1999 au cours de laquelle Jamel Debbouze tentait de séduire maladroitement l'immense Adriana Karembeu sur scène. Plus de vingt ans plus tard, le top de 50 ans n'a pas bougé d'un pouce. Elle est même toujours aussi sexy et l'a prouvé lors de nombreux défilés organisés en marge de la Fashion Week parisienne ce mardi 5 juillet.

La maman de Nina, fruit de ses amours avec Aram Ohanian, a multiplié les apparitions aux front row de trois défilés Haute Couture : Alexis Mabille, Stéphane Rolland et Julien Fournié. L'ex-femme de Christian Karembeu avait misé sur la simplicité. En tee-shirt blanc, estampillé "Super", adjectif qui lui colle à la peau, et jupe crayon en cuir noir, Adriana Karembeu était sublimissime. Perchée sur de grands escarpins noirs, le mannequin a dévoilé ses jambes de rêve pour le plus grand bonheur du public également présent, au milieu duquel on a aperçu Dita Von Teese, Lolita Chammah, Valérie Lemercier ou encore Anouchka Gauthier et Sigourney Weaver.

Après les deux premiers défilés, Adriana Karembeu est passée par la case vestiaire pour enfiler un look bien plus décontracté mais non moins détonnant. Pour la soirée, c'est dans une combi pantalon bleu-vert et jaune dont la cape couvrait une partie des sous-vêtements multicolores que celle qui a récemment joué dans Plus belle la vie - dont l'arrêt l'a laissée sans voix - s'est affichée. Le regard charbonneux, le cheveu blond en cascade d'ondulations, Adriana Karembeu a prouvé que les dernières années passées et la maternité n'avaient eu aucun effet sur elle, comme Carla Bruni d'ailleurs.

La femme de Nicolas Sarkozy a assisté ce mardi 5 juillet au soir au dîner organisé par la maison de joaillerie David Yurman. À 54 ans, Carla Bruni a débarqué dans une robe scintillante noire moulante au décolleté remarquable. L'occasion d'admirer encore un peu plus sa plastique parfaite, la même que celle qu'Olivier Rousteing avait sollicitée pour un défilé Balmain l'année précédente. La classe !