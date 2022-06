Diaporama : Affaire Jeffrey Epstein : Ghislaine Maxwell lourdement condamnée !

1 / 16 Affaire Jeffrey Epstein : Ghislaine Maxwell lourdement condamnée !

2 / 16 Ghislaine Maxwell en 1992 à Londres

3 / 16 Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures

4 / 16 Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures

5 / 16 Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Photos d'archive de Ghislaine Maxwell ex-collaboratrice d'Epstein qui plaide non coupable Elle comparaissait ce mardi 14 juillet 2020 devant une juge fédérale de Manhattan. Elle a plaidé non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution.





6 / 16 Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Photos d'archive de Ghislaine Maxwell ex-collaboratrice d'Epstein qui plaide non coupable Elle comparaissait ce mardi 14 juillet 2020 devant une juge fédérale de Manhattan. Elle a plaidé non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution.





7 / 16 Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Photos d'archive de Ghislaine Maxwell ex-collaboratrice d'Epstein qui plaide non coupable Elle comparaissait ce mardi 14 juillet 2020 devant une juge fédérale de Manhattan. Elle a plaidé non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution.





8 / 16 Ghislaine Maxwell, la compagne de Jeffrey Epstein en fuite depuis un an, arrêtée. © Rose Hartman/Zuma Press/Bestimage





9 / 16 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York City, New York, etats-Unis, le 7 décembre 2021, , l'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le pédocriminel défunt et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Le bureau du procureur américain a publié des images lors du procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, qui fait face à six accusations fédérales relatives à des accusations d'exploitation sexuelle de filles avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les photos, déposées en preuve le mardi 7 décembre 2021, ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side en 2019, a déclaré un analyste du FBI. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage





10 / 16 Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures

11 / 16 Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York City, New York, etats-Unis, le 7 décembre 2021, , l'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le pédocriminel défunt et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Le bureau du procureur américain a publié des images lors du procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, qui fait face à six accusations fédérales relatives à des accusations d'exploitation sexuelle de filles avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les photos, déposées en preuve le mardi 7 décembre 2021, ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side en 2019, a déclaré un analyste du FBI. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage





12 / 16 Info - Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York City, New York, etats-Unis, le 7 décembre 2021, , l'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le pédocriminel défunt et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Le bureau du procureur américain a publié des images lors du procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, qui fait face à six accusations fédérales relatives à des accusations d'exploitation sexuelle de filles avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les photos, déposées en preuve le mardi 7 décembre 2021, ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side en 2019, a déclaré un analyste du FBI. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage





13 / 16 Info - Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York City, New York, etats-Unis, le 7 décembre 2021, , l'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le pédocriminel défunt et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Le bureau du procureur américain a publié des images lors du procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, qui fait face à six accusations fédérales relatives à des accusations d'exploitation sexuelle de filles avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les photos, déposées en preuve le mardi 7 décembre 2021, ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side en 2019, a déclaré un analyste du FBI. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage





14 / 16 Info - Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York City, New York, etats-Unis, le 7 décembre 2021, , l'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le pédocriminel défunt et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Le bureau du procureur américain a publié des images lors du procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, qui fait face à six accusations fédérales relatives à des accusations d'exploitation sexuelle de filles avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les photos, déposées en preuve le mardi 7 décembre 2021, ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side en 2019, a déclaré un analyste du FBI. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage





15 / 16 Info - Ghislaine Maxwell jugée coupable de trafic sexuel de mineures - Procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel à New York City, New York, etats-Unis, le 7 décembre 2021, , l'accusation a présenté des photos attestant d'une relation entre le pédocriminel défunt et celle qui est accusée d'avoir fait office de "rabatteuse". Le bureau du procureur américain a publié des images lors du procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, qui fait face à six accusations fédérales relatives à des accusations d'exploitation sexuelle de filles avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Les photos, déposées en preuve le mardi 7 décembre 2021, ont été récupérées lors d'un raid du FBI au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side en 2019, a déclaré un analyste du FBI. © US Attorney Office via Zuma Press/Bestimage