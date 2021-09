Diaporama Albert de Monaco se la joue 007 avec Sharon Stone en James Bond Girl : soirée Casino Royale

1 / 36 Albert de Monaco se la joue 007 avec Sharon Stone en James Bond Girl : soirée Casino Royale

2 / 36 Le prince Albert II de Monaco, le réalisateur du film Cary Joji Fukunaga, Sharon Stone - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

3 / 36 Le prince Albert II de Monaco et le réalisateur du film Cary Joji Fukunaga - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

4 / 36 Le prince Albert II de Monaco - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

5 / 36 Le prince Albert II de Monaco et le réalisateur du film Cary Joji Fukunaga - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

6 / 36 Sharon Stone - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

7 / 36 Sharon Stone - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

8 / 36 Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

9 / 36 Louis et Marie Ducruet, Camille Gottlieb et son meilleur ami, Médy Anthony durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 36 Louis et Marie Ducruet, Camille Gottlieb et son meilleur ami, Médy Anthony durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

11 / 36 Dame Shirley Bassey durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

12 / 36 Dame Shirley Bassey durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

13 / 36 Camille Gottlieb et son meilleur ami, Médy Anthony durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

14 / 36 Camille Gottlieb durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

15 / 36 Marie et Louis Ducruet et sa soeur Camille Gottlieb durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

16 / 36 Sharon Stone et le prince Albert II de Monaco durant l'avant première du dernier James Bond "No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

17 / 36 Camille Gottlieb - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

18 / 36 Sharon Stone - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

19 / 36 Victoria Silvstedt durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

20 / 36 Le prince Albert II de Monaco et Cary Joji Fukunaga, le réalisateur du film, durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

21 / 36 Sharon Stone - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

22 / 36 Le prince Albert II de Monaco, Sharon Stone, Christian Moore - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

23 / 36 Le prince Albert II de Monaco, Sharon Stone, Christian Moore - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

24 / 36 Le prince Albert II de Monaco, Sharon Stone et Christian Moore durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

25 / 36 Sharon Stone - Avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © JF Ottonello/Nice-Matin/Bestimage

26 / 36 Le prince Albert II de Monaco, Sharon Stone et Christian Moore en famille durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

27 / 36 Victoria Silvstedt durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

28 / 36 Camille Gottlieb et son meilleur ami, Médy Anthony durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

29 / 36 Christian Moore et sa famille durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

30 / 36 Manuele Thiella et sa compagne Chloe Green durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

31 / 36 Lady Monika Bacardi et sa fille Maria-Luisa Bacardi durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

32 / 36 Fawaz Gruosi et sa compagne Sophie Taylor durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

33 / 36 Christian Moore durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

34 / 36 Louis et Marie Ducruet durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

35 / 36 Sharon Stone et le prince Albert II de Monaco durant l'avant première du dernier James Bond " No Time To Die" au Casino de Monaco, le 29 septembre 2021. © Bruno Bebert/Bestimage