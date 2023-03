Diaporama : Alexandre Tarta : Mort du pionnier de la télé à 94 ans, annonce de sa fille artiste

1 / 16 Alexandre Tarta : Mort du pionnier de la télé à 94 ans, annonce de sa fille

2 / 16 Alexandre Tarta, pionnier de la télévision, est mort à 94 ans Archives - En France, à Paris, portrait du réalisateur Alexandre Tarta © BestImage, Bruno Schneider via Bestimage

3 / 16 C'est sa fille, la chanteuse Véronique Rivière, qui a annoncé la nouvelle à l'AFP Archives - Véronique Rivière. Enregistrement de l'Èmission 'Vivement Dimanche'. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

4 / 16 Du début des années 50 aux années 90, Alexandre Tarta, né en 1928 à Moscou, a réalisé de très nombreuses émissions d'information ou de divertissement. Il a touché au reportage, aux jeux, aux magazines culturels et de variétés, aux captations et adaptations de pièces de théâtre à partir des années 70, ou encore aux émissions politiques. Alexandre Tarta avait également été le pionnier de la réalisation des scopitones, l'ancêtre du clip, au début des années 60. Archives - Bernard Pivot - En France, à Paris, lors de la conférence de presse pour les Championnats d'Orthographe 1989, Bernard PIVOT, Caroline TRESCA et Alexandre TARTA posant à coté de l'affiche du concours. Le 21 septembre 1989. © Gérard Letellier via Bestimage © BestImage, Gérard Letellier via Bestimage

5 / 16 Le 1er octobre 1967, il réalise en direct le premier reportage en couleurs de la télévision française, "Arc en ciel", qui montre un lâcher de parachutistes en direct de Biscarosse. Les images sont commentées sur place par son vieux complice Pierre Tchernia, autre pionnier de la télé. Ce reportage est diffusé dans la foulée du passage de la télévision du noir et blanc à la couleur, sur le plateau de l'ORTF, en présence du ministre de l'Information de l'époque, Georges Gorse Archive - Pierre Tchernia - Benoît Poelvoorde inaugure sa statue au musée Grévin le 13 octobre 2008 © Guillaume Gaffiot/bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

6 / 16 Alexandre Tarta avait également filmé pour la télévision européenne le lancement de plusieurs missions spatiales Apollo au début des années 70. Selon sa famille, il se destinait d'abord au cinéma et avait suivi les cours de l'Idhec (Institut des hautes études cinématographiques) aux côtés de Pierre Tchernia. Archives - En France, à Paris, le réalisateur Alexandre Tarta dans une régie de France2 le 28 février 1994. © BestImage, Michel CROIZARD via Bestimage

7 / 16 Le milieu de la télé saura lui rendre hommage comme il se doit ! Archives - En France, à Paris, Alexandre Tarta chez lui, à son bureau avec le prix remis par la GUILD OF TELEVISION PRODUCERS AND DIRECTORS pour son émission L'AIGUILLE DU MIDI le 4 décembre 1963. © BestImage, Michel Ristroph via Bestimage

