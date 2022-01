Diaporama Alizée : Sa fille aînée Annily également touchée par la Covid-19 !

Grégoire Lyonnet et sa femme Alizée - Backstage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le sidaction" au Moulin Rouge à Paris. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

Alizée et son mari Grégoire Lyonnet - Tournage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le Sidaction" au Moulin Rouge. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

Jean-Marc Généreux, Jaclyn Spencer, Grégoire Lyonnet et sa compagne Alizée © Bruno Bebert/Bestimage

Alizée rejoint son mari Grégoire Lyonnet et Camille Lou lors des répétitions de Danse avec les Stars aux studios de La Plaine Saint-Denis près de Paris, avant le prime. © Philippe Doignon / Bestimage

Mariage civil à la mairie d'Ajaccio d'Alizée et Grégoire Lyonnet - Ajaccio le 18 juin 2016 © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal

Grégoire Lyonnet et sa femme Alizée - Tournage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le Sidaction" au Moulin Rouge à Paris © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

Alizée et son mari Grégoire Lyonnet - Tournage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le Sidaction" au Moulin Rouge à Paris © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

9 / 16

Exclusif - Prix spécial - No Web No Blog - Alizée a participé à la dernière journée de la 9ème édition de l'association 'La Marie Do' à Ajaccio en tant que marraine le 11 octobre 2015. © Photos Olivier Huitel / Crystal / Bestimage