Diaporama : Alysson Paradis très enceinte : la soeur de Vanessa expose son ventre bien rond

13 / 13

Cristina Cordula arrive au défilé Valli au centre Pompidou lors de la Fashion Week Haute Couture collection printemps/été 2019 de Paris, France, le 21 janvier 2019. © CVS/Bestimage

Celebs arriving at the Giambattista Valli Haute Couture Spring Summer 2019 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France, on January 21, 2019.