Alysson Paradis très enceinte : la soeur de Vanessa expose son ventre bien rond

Le bébé, c'est pour bientôt ! Alysson Paradis a partagé à ses fans un cliché de son baby bump de plus en plus rond, ce vendredi 5 août sur Instagram. On aperçoit alors l'actrice, assise en tailleur avec son t-shirt relevé afin de montrer son ventre, en train de se prendre en photo face à un miroir. En légende, l'actrice de 38 ans a partagé un émoji d'un oeuf de poussin en train d'éclore. Un message très explicite, qui laisse à penser que l'heureux événement est attendu pour très très bientôt.

"Trop belle", "joli baby bump", "Ça pousse", "Ça approche il arrive"... Ses fans étaient partagés entre impatience et tendresse dans les commentaires. Pour rappel, elle avait annoncé sa grossesse en avril dernier, toujours via ce réseau social. Depuis, son ventre s'arrondit de semaine en semaine. Récemment, la soeur de Vanessa Paradis partageait une photo de son baby bump au bord de mer alors qu'elle était partie se reposer sur les plages de la côte atlantique avec son compagnon, l'acteur Guillaume Gouix, père de son premier enfant Marcus né en 2015 mais également papa de celui en approche.

Préserver ce mystère

Ce charmant compagnon, souvent présent dans les commentaires des publications de sa chérie pour la complimenter, l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de parler de sa vie privée. Lors d'un interview accordée au JDD en 2015, il avait expliqué qu'il ne souhaite pas évoquer cet aspect de sa vie, encore moins son rôle de père. "Peut-être que ça vous intéresse, mais je n'ai pas envie de vous parler de mon bébé", avait-il expliqué, avant de développer : "J'aime l'idée que ma vie m'appartient. Il y a plein d'autres choses à raconter. Et puis, au-delà d'une certaine pudeur, je pense que c'est une bonne chose pour un acteur d'être discret sur sa vie privée. Ça permet aux gens de croire ce qu'ils voient à l'écran. Il faut préserver ce mystère", avait-il déclaré, ce qui a, au moins, le mérite d'être clair. Peut-être changera-t-il de discours d'ici la naissance de son deuxième enfant ? Affaire à suivre !